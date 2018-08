Pistoiese in crescita nel test con la Sangiovannese (1-0)

La Pistoiese ha superato per 1-0 la Sangiovannese nel test di allenamento disputato oggi al campo Turchi. La rete decisiva, al 24′ della ripresa, è un vero e proprio capolavoro balistico del neo acquisto scuola Milan, Llamas Acuna, con una straordinaria conclusione di destro da fuori, con la sfera che si è insaccata nel sette alla destra del portiere. La Pistoiese ha dominato la partita, lasciando agli avversari poche possibilità di impensierire Crisanto. Nel primo tempo la squadra di Indiani ha creato molto, anche se le occasioni più nitide sono capitate sulla testa di Latte Lath sugli sviluppi di calci d’angolo, in cui l’ivoriano si è fatto notare nel gioco aereo. Nella ripresa la Pistoiese, nonostante l’innesto di molti giovani, ha continuato a macinare gioco fino a trovare il vantaggio. Nella seconda frazione va registrato l’unico vero pericolo per Crisanto, che ha sventato un calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Luka.

Il risultato non cambia anche perchè il portiere ospite compie inteventi strepitosi su conclusioni ravvicinate, in modo particolare sull’altro neo acquisto Forte.

“Questo test è una nuova tappa di avvicinamento verso la migliore condizione. I carichi di lavoro hanno condizionato sulla brillantezza, specie sotto porta, ma il campo ha detto che il gruppo sta crescendo. Arriviamo ai tre giorni di sosta con buone sensazioni” – ha commentato a fine gara il direttore dell’area tecnica Raffaele Pinzani.

Pistoiese (4-3-1-2): p.t. Crisanto; Dosio, Muscat, Terigi, Cagnano; Minardi, Tartaglione, Luperini, Fanucchi; Latte Lath, Cellini. S.t. (4-3-1-2) Crisanto; Scalera, Nossa, Luka, Llamas; Nieri, Pinucci, Cauterucci, Rafati; Sallustio, Forte. Allenatore: Paolo Indiani

Sangiovannese: Baldesi, Benedetti, Billi, Calori, D’Anna, De Carlo, Di Santo, Diletto, Garbinesi, Gerardini, Marghi, Mazzolli, Mencagli, Mugelli, Paccagnini, Papini, Polo, Regoli, Rontini, Scarpelli, Scoscini, Tacconi, Muscas, Somigli, Tafani. Allenatore: Renato Buso

Marcatori: Llamas 24’ s.t.

The post Pistoiese in crescita nel test con la Sangiovannese (1-0) appeared first on US Pistoiese 1921.