Programma preparazione (Sedute allo Stadio o al Sussidiario “Turchi”): da domani Lunedì 13, e fino a Ferragosto incluso: riposo.

Giovedì 16, ore 17:00,

venerdì 17, ore 9:30 e 17:00,

sabato 18, ore 9:30; ore 17:30, amichevole: Campo Necchi – Balloni, Forte dei Marmi, Real Forte Querceta – Pistoiese;

domenica 19: libero;

lunedì 20, ore 17:00,

martedì 21, ore 9:30,

mercoledì 22 ore 9:30, pomeriggio: amichevole da definire,

giovedì 23 ore 17:00,

venerdì 24 ore 9:30,

sabato 25 ore 9:30, pomeriggio amichevole da definire,

domenica 26: libero.

The post Programma degli allenamenti appeared first on US Pistoiese 1921.