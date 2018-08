Settore Giovanile: al via le formazioni Berretti, Under 17 e Under 15

Il grande lavoro svolto in queste settimane dai responsabili del settore giovanile, Massimo Indragoli e Filippo Baragli, comincia a dare i suoi frutti; sono stati ufficializzati infatti gli staff delle formazioni della Berretti (2000/2001), degli Under 17 (2002/2003) e Under 15 (2004), che inizieranno dopo Ferragosto la preparazione e parteciperanno ai rispettivi campionati nazionali.

“Partiamo con grande entusiasmo per questa nuova stagione – ha dichiarato Massimo Indragoli responsabile delle categorie sopra citate – con l’importante ritorno di Alberto Nardi alla guida della Berretti dopo la sua esperienza in prima squadra della scorsa stagione. Sarà un grande trascinatore per i ragazzi e trasmetterà l’importanza di indossare la maglia arancione. L’obiettivo principale sarà comunque la crescita dei ragazzi fuori e dentro al campo.”

La Berretti si radunerà giovedì 16 Agosto alle 17.30 al campo “Frascari”. Gli allenamenti si svolgeranno nel campo di Pistoia Ovest, così come le gare di campionato.

Staff:

Allenatore: Alberto Nardi

Coll. Tecnico: Borrelli Giovanni

Prep. Atletico: Pelamatti Filippo

Prep. Portieri: Stiavelli Francesco

Fisioterapista: Livi Alessandro

Medico: Barontini Andrea

Accompagnatore: Bindi Carlo

Collaboratore: Paolini Antonio

Gli Allievi Nazionali Serie C UNDER 17 si raduneranno giovedì 16 Agosto alle 16.00 al campo “Frascari”. Gli allenamenti si svolgeranno nel campo di Pistoia Ovest, così come le gare di campionato.

Staff:

Allenatore: Capecchi Matteo

Coll. Tecnico: Borrelli Giovanni

Prep. Atletico: Pelamatti Filippo

Prep. Portieri: Stiavelli Francesco

Fisioterapista: Livi Alessandro

Medico: Barontini Andrea

Accompagnatore: Pratesi Franco

I Giovanissimi Nazionali Serie C UNDER 15 si raduneranno venerdi 17 Agosto alle 16.00 allo Stadio Melani. Gli allenamenti si svolgeranno al campo “Frascari”, mentre le gare di campionato a Pistoia Ovest.

Staff:

Allenatore: D’Andretta Luigi

Coll. Tecnico: Marraccini Alex

Prep. Atletico: Paolini Umberto

Prep. Portieri: Stiavelli Francesco

Fisioterapista: Livi Alessandro

Medico: Barontini Andrea

Accompagnatori: Esseni Sauro e Poli Giovanni

