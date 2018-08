Settore Giovanile: ecco gli staff delle categorie 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Proseguono i lavori di allestimento delle squadre nel Settore Giovanile arancione, che scalda i motori per la nuova stagione sportiva 2018/2019. Sono stati ufficializzati, infatti, gli staff per le squadre delle categorie dai 2005 ai 2009 che parteciperanno ai rispettivi campionati regionali e provinciali.

La “casa” di queste squadre sarà l’impianto “Frascari”, noto anche come Boario, nel quale svolgeranno la loro attività rendendolo il cuore pulsante del settore giovanile arancione. Saranno anche allestite due formazioni, una di Giovanissimi B Professionisti 2005 ed una di Esordienti Professionisti 2006, in collaborazione con l’US Capraia e Limite che si alleneranno presso le strutture della società nella provincia di Firenze.

Il responsabile del settore giovanile Filippo Baragli, che ha allestito queste squadre, non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura: “con questa stagione parte un nuovo progetto per il settore giovanile arancione con l’obiettivo di riportare le squadre della Pistoiese dove ad essa compete. – ha dichiarato – Alla base di tutto ci sarà sempre impegno e professionalità, e nonostante tutte le belle parole che possiamo spendere sarà sempre il campo a parlare”.

Il settore giovanile della US Pistoiese quindi potrà contare su ben 10 formazioni per le categorie dai 2005 ai 2009, oltre le 3 già presentate della Berretti, under 17 e under 15, per un totale di 13 squadre pronte ai nastri di partenza per la nuova stagione con un incremento di circa 50 tesserati rispetto allo scorso anno.

I Giovanissimi B Professionisti 2005 si raduneranno il 21 Agosto.

Staff:

Allenatore: Davide Guasti

Collaboratore Tecnico: Alex Marraccini

Preparatore motorio per le attività di base: Umberto Paolini

Preparatore dei portieri: Luca Fema

Fisioterapista: Marco Bracciotti

Staff squadra allestita in collaborazione con l’US Limite e Capraia:

Allenatore: Giacomo Scali

Preparatore dei portieri: Iacopo Vestri

Preparatore motorio per le attività di base: Guy Octave Fono Ze

Gli Esordienti Professionisti 2006 si raduneranno il 27 Agosto e vedranno due formazioni al via, oltre quella allestita in collaborazione con l’US Limite e Capraia.

Staff:

Allenatore: Matteo Innocenti

Allenatore: Gabriele Parigi

Preparatore motorio per le attività di base: Silvano Sainati

Preparatore dei portieri: Luca Fema

Collaboratore Tecnico: Gianni Esposito

Fisioterapista: Marco Bracciotti

Staff squadra allestita in collaborazione con l’US Limite e Capraia:

Allenatore: Claudio Latini

Allenatore: Severino Tarantino

Preparatore dei portieri: Iacopo Vestri

Preparatore motorio per le attività di base: Guy Octave Fono Ze

Gli Esordienti Professionisti 2007 a 9 inizieranno l’attività il 30 Agosto e saranno formate tre squadre.

Staff:

Allenatore: Massimo Pacciani

Allenatore: Stefano Pratesi

Allenatore: Alex Marraccini

Preparatore motorio per le attività di base: Silvano Sainati

Preparatore dei portieri: Luca Fema

Fisioterapista: Marco Bracciotti

I Pulcini 2008 a 9 ed i Pulcini 2009 a 7 inizieranno l’attività entrambi il 3 Settembre.

Staff 2008:

Allenatore: Silvano Sainati

Collaboratore Tecnico: Tommaso Innocenti

Preparatore motorio per le attività di base: Silvano Sainati

Preparatore dei portieri: Luca Fema

Fisioterapista: Marco Bracciotti

Staff 2009:

Allenatore: Stefano Bartolini

Allenatore: Juri Pucciarelli

Preparatore motorio per le attività di base: Silvano Sainati

Preparatore dei portieri: Luca Fema

Fisioterapista: Marco Bracciotti

Antonio Paolini sarà il Coordinatore dei dirigenti accompagnatori per tutte le formazioni.

