Si chiude in parità l’amichevole Real Forte Querceta – Pistoiese (1-1)

La Pistoiese pareggia per 1-1 sul terreno di Forte dei Marmi, contro il Real Forte Querceta. La partita è stata piacevole con numerose occasioni non sfruttate dalla Pistoiese, specie nel secondo tempo. Indiani ha presentato in entrambe le fasi il sistema di gioco 3-4-3, che diventava a cinque dietro nella fase di non possesso. Nella prima frazione la Pistoiese va in campo con questo schieramento:

Meli, Cagnano, Terigi, Muscat, Rovini, Llamas, Cellini, Regoli, Luperini, Hamlili, Forte. Subito in rete gli uomini di Indiani.

È il 7′ quando realizza Forte: dal vertice sinistro dell’area, poco fuori diagonale, insacca sul palo lontano. Un tiro alla Del Piero, tanto per intendersi. Al 9′ punizione di Hamlili centrale da circa sei metri fuori area nell’angolo alla sinistra del portiere che devia in angolo.

La Pistoiese continua ad attaccare e cercare una intesa che appare già buona, mentre la brillantezza è quella di una squadra nel pieno della preparazione. In luce si mettono in modo particolare lo stesso Forte e Cellini, che si distingue per diversi spunti. La prima frazione si chiude sul risultato di 1-0 per gli arancioni. Nella ripresa mister Indiani manda in campo: Crisanto, Dosio, Luka, Nossa, Rafati, Tartaglione, Cerretelli, Fanucchi, Pastacaldi, Sallustio, Latte Lath. Non cambia il sistema di gioco. Nella seconda frazione si distingue in modo particolare Fanucchi, autore di buoni spunti e vicinissimo al raddoppio, negato da una parata d’istinto del portiere avversario. Al 36′, pareggia il Real Forte Querceta con Posenato, dopo che la Pistoiese aveva mancato alcune ghiotte occasioni con Latte Lath, bravo a crearsele ma non altrettanto nelle conclusioni. Al 90′ la grande occasione capita a Luka, ma il portiere nega la conclusione a botta sicura sventando la minaccia.

Real Forte Querceta: Agozzino, Bertoni, Scaramelli, Biagini, Guidi, Romiti, Rinaldini, Remedi, Falchini, Amico, Vignali. A disposizione: Manfedi, Materassi, Castellacci, Gemignani, Fall, Raffo, Pesci, Posenato, Maffini, Lazzarini. All. Carlo Bresciani.

Pistoiese I Tempo: Meli, Cagnano, Terigi, Muscat, Rovini, Llamas, Cellini, Regoli, Luperini, Hamlili, Forte.

Pistoiese II Tempo: Crisanto, Dosio, Luka, Nossa, Rafati, Tartaglione, Cerretelli Pastacaldi, Fanucchi, Sallustio, Latte Lath.

Allenatore: Paolo Indiani.

Arbitro: Fiorillo di Lucca.

Assistenti: Pignatelli di Viareggio e Tasotti di Lucca.

Marcatori: 7′ pt Forte, 36 st Posenato.

(Ph Filippo Fondatori)

