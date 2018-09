Coop del gol: alla Juventus non basta CR7

http://www.footstats.it/img/logo_header.png

E con la doppietta di Cristiano Ronaldo, la prima in Italia, la Juventus ha raggiunta quota 6 marcatori dall’avvio del campionato.Ma, nonostante la prima posizione nella classifica per punti, c’è chi ha saputo fare meglio dei bianconeri sul fronte delle cooperative del gol.La Roma di Eusebio Di Francesco ha infatti mandato a rete ben 6 differenti calciatori.Da segnalare la scarsa prolificità dell’Udinese, la quasi totale dipendenza del Genoa dal fenomeno Piatek, infine il digiuno prolungato di Bologna e Frosinone.La classifica delle coop del gol in Serie ARoma 7 giocatori a reteJuventus 6Milan 5Sassuolo 5Atalanta 5ChievoVerona 4Inter 4Napoli 4Parma 4Sampdoria 4Spal 3Torino 3Empoli 3Genoa 3Cagliari 3Lazio 3Udinese 2Bologna 0Frosinone 0