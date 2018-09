Cordischi Cup. I nerazzurri si impongono per 1-0 sulla Fiorentina in una finale tiratissima

È l’Inter dell’ex stella nerazzurra Cristian Chivu la vincitrice della settima Cordischi Cup, la manifestazione organizzata da Tau Calcio Altopascio in memoria di Antonio Cordischi.

La formazione meneghina si è aggiudicata il trofeo battendo la Fiorentina per 1-0 in una finale molto equilibrata e ricca di grandi emozioni.

È l’Inter dell’ex stella nerazzurra Cristian Chivu la vincitrice della settima Cordischi Cup, la manifestazione organizzata da Tau Calcio Altopascio in memoria di Antonio Cordischi. Ed è stato proprio il fratello di Antonio, Mario Cordischi, a consegnare la coppa alla squadra nerazzurra, che ha primeggiato per tutto il torneo. La formazione meneghina si è aggiudicata il trofeo battendo la Fiorentina per 1-0 in una finale molto equilibrata e ricca di grandi emozioni.Terzo e quarto posto, invece, per Juventus e Sampdoria.

Sono stati tre giorni di grande calcio allo stadio di Altopascio, dove centinaia di persone hanno preso parte al torneo dedicato ai Giovanissimi B, che ha messo a confronto squadre professionistiche tra le migliori d’Italia e numerose società dilettantistiche di alto livello, tutte appartenenti alla galassia dei Centri di formazione Inter, di cui anche il Tau fa parte.

Numerosi i premi individuali per la Top 11 della coppa: così per Ernesto Greco, portiere dell’Inter, Edoardo Gribaudo della Juventus, Francesco Stante dell’Inter, Mattia Saltalamacchia della Fiorentina, poi di nuovo la Juventus con Carlo Rutigliano e Luca Lipani del Genoa, Baltasar Dell’Ernia della Fiorentina, Luca Di Maggio dell’Inter, Lorenzo Anghelè della Sampdoria, Seydou Fini del Genoa e infine Andrea Orlando della Juventus.

Un riconoscimento è andato anche agli arbitri: Federico Bertini, per la finalissima 1° e 2° posto, e Giacomo Simoni, che ha arbitrato la finale per 3° e 4° posto.

La classifica finale:

1° – Fc Internazionale

2° – Acf Fiorentina

3° – Juventus

4° – Sampdoria

5° – Genoa

5° – Livorno

7° – Accademia Como

8° – Pistoiese

9° – Tau Calcio

10° – Donatello Calcio Udine

11° – Accademia Internazionale

12° – F6 Football Academy