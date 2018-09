Foggia, non basta segnare con tanti giocatori

Nonostante i 6 giocatori mandati a rete fino a oggi, il Foggia continua a stazionare sul fondo della classifica di Serie B. Anche per la zavorra degli 8 punti di penalizzazione.Sei gol marcati, come il cittadella capolista, da 6 giocatori differenti. Eppure è arrivata una sola vittoria.Di seguito la classifica delle coop del gol in Serie B.La classifica delle coop del gol in Serie BFoggia 6 giocatori a reteCremonese 5Salernitana 5Cittadella 5Crotone 5Benevento 5Carpi 3Verona 3Venezia 3Palermo 3Lecce 3Brescia 3Pescara 3Spezia 2Ascoli 2Cosenza 1Padova 1Perugia 1