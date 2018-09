Nessuno come il Cittadella fra A e B

http://www.footstats.it/img/logo_header.png

Percorso netto: tre gare disputate, altrettante vittorie raccolte, zero gol incassati.E questo il riassunto dell’avvio di stagione del Cittadella, capoclassifica in Serie B. I granata rappresentano l’unica squadra fra A e cadetteria con la porta ancora inviolata.La classifica dei clean sheet in Serie BCittadella 3 gare senza subire golSalernitana 2Palermo 1Perugia 1Venezia 1Verona 1Ascoli 1Cremonese 1Padova 1Crotone 1Carpi 0Foggia 0Cosenza 0Spezia 0Benevento 0Lecce 0Brescia 0Pescara 0