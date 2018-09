Serie A, risultati 5a giornata, classifica e prossimo turno

Continua la marcia a punteggio pieno della Juventus. A Frosinone finisce 2-0 per con reti di Rondaldo e Bernardeschi nel secondo tempo. E così dopo i risultati della 5a giornata della Serie A 2018/2019 la Vecchia Signora guida la classifica con 15 punti.Alle sua spalle, come la stagione passata, il Napoli che nel lunch match fa 3-1 sul campo del Torino con un super Insigne, doppietta.Quindi una coppia che non t’aspetti: il Sassuolo che nell’anticipo del venerdì ha battuto l’ Empoli e la Fiorentina che invece sabato pomeriggio ha avuto la meglio sulla Spal.All’Inter sono necessari 94 minuti per avere la meglio sulla Sampdoria. La risolve Brozovic in pieno recupero.Mentre la Roma crolla a Bologna ed è già distante dieci punti dalla vetta.Da segnalare i primi gol in Serie A di: Mattiello e Santander col Bologna, Pjaca della Fiorentina.Di seguito i risultati e i marcatori della 5a giornata della Serie A 2018/2019, le prime posizioni…