Serie B, risultati 4a giornata, classifica e prossimo turno

Ha perso in un colpo solo la testa della classifica , l’imbattibilità in campionato, l’inviolabilità stagionale della sua porta.La capolista, almeno fino alla vigilia dei risultati della 4a giornata della Serie B 2018/2019, viene messa KO da un gol Crimi in avvio di ripresa. E così Spezia-Cittadella termina con la vittoria dei liguri col risultato di 1-0.Ne approfitta subito l’Hellas Verona di Fabio Grosso che con Hendersen e Colombatto sbanca lo Scida di Crotone. Ai padroni di casa non batsa, infatti, la rete nei minuti finale di Firenze. E’ 2-1 per i gialloblù.Seguono a distanza ravvicinata il Palermo, 4-1 sul Perugia con doppietta di Nestorovski, e Pescara, 1-0 sul Foggia con Gravillon man of the match.Da ricordare che la 4a giornata si era aperta col successo del Benevento nel derby contro la Salernitana e che si chiuderà solo domani col posticipo Padova-Cremonese. Poi un paio di giorni di sosta ed ecco il primo turno…