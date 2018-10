Alfonso del Brescia, il para rigori di Serie B

Il Pescara, squadra che fino a oggi ha ricevuto il maggior numero di rigori a favore nella Serie B 2018/2019, andrà in casa dello Spezia, formazione che non calcia un penalty (fra l’altro fallito) dall’ultimo turno della cadetteria 2017/2018.Sono 23 i rigori concessi nei 63 incontri di B già disputati. Praticamente una massima punizione ogni 3 match.Quelli trasformati in punto ammontano a 18, mentre dei 5 falliti 2 sono stati parati, entrambi da Alfonso del Brescia, mentre 3 sono finito lontano dallo specchio della porta. Classifica rigori Serie B*Pescara 4/2 (2) Livorno 2/2 (0)Brescia 2/4 (-2)Cittadella 2/1 (1)Foggia 2/0 (2)Verona 2/0 (2)Perugia 2/1 (1)Palermo 1/0 (1)Crotone 1/2 (-1)Cremonese 1/0 (1)Carpi 1/3 (-2)Venezia 1/1 (0)Benevento 1/1 (0)Lecce 1/1 (0)Padova 0/2 (-2)Salernitana 0/0 (0)Ascoli 0/0 (0)Cosenza 0/2 (-2)Spezia 0/1 (-1)* I primi due valori si riferiscono ai rigori a favore/contro…