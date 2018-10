Clean sheet, lo strano caso del Verona

Sono ancora quattro le compagini di Serie B che, dopo ben 7 giornate, non hanno concluso un match con la porta inviolata: Brescia, Cosenza, Foggia e Livorno Curioso il caso dell’Hellas Verona. Nella classifica dei clean sheet in Serie B gli scaligeri vantano, difatti, 1 gara a porta inviolata. In realtà è l’unica partita non disputata e presa vinta per l’intervento del Giudice Sportivo: Cosenza-Verona 0-3.Davanti a tutti due club, al Cremonese di mister Mandorlini e la Salernitana del tecnico Colantuono.La classifica dei clean sheet in Serie BCremonese 4 gare senza subire golSalernitana 4Cittadella 3Benevento 2Lecce 2Palermo 2Perugia 2Ascoli 2Carpi 1Spezia 1Pescara 1Venezia 1Padova 1Crotone 1Verona 1Foggia 0Livorno 0Cosenza 0Brescia 0