Cosa ha detto la compagna di Davide Astori al Corriere della Sera

Sulle pagine del Corriere della Sera stamani è apparsa intervista a Francesca Fioretti, compagna di vita di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo.

E’ la prima volta che parla alla stampa dal lutto che l’ha colpita: Francesca racconta come ha conosciuto Davide: “Una sera di settembre 2013. A una festa lui mi ha fermato per chiedermi come era il Vietnam, dove io ero stata come concorrente del programma televisivo “Pechino express”. Sembrava una strategia di “rimorchio”, ma la vita e i nostri viaggi si sarebbero incaricati di provarmi che era sincero. Quella notte mi arrivò il suo primo messaggio, si era fatto dare il numero da un amico. Mi ha scritto per un mese, ogni giorno. In una scatola ho tutte le nostre chat del primo periodo. Non ho la più pallida idea del perché un giorno io mi sia messa a stampare tutte le chat dell’inizio della nostra storia. Sebbene sapessi che con il tempo si potevano cancellare, non avevo davvero motivo, allora, per doverle stampare. Eppure ho avuto questo pensiero e ho consumato due bobine di inchiostro della stampante di mio padre. […]

Continua su corriere.it