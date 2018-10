Juventus e Sampdoria coppia da clean sheet

Prima nella classifica per punti, in solitaria, prima nella classifica dei clean sheet, in compagnia.La Juventus e la Sampdoria sono, difatti, gli unici due club di Serie A ad aver concluso metà degli impegni affrontati senza incassare reti al passivo.Dall’altra parte della graduatoria, stranamente, il Milan che, in attesa di recuperare il match contro il Genoa, nelle altre 7 partite affrontate non è mai riuscito a restare con la porta inviolata.La classifica dei clean sheet in Serie AJuventus 4 match senza subire golSampdoria 4Napoli 3Cagliari 3Inter 3Lazio 3Spal 3Parma 3Roma 3Torino 3Atalanta 2Udinese 2Genoa 2Sassuolo 2Bologna 2Frosinone 1ChievoVerona 1Milan 0