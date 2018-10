Serie A, risultati 10a giornata, classifica e prossimo turno

Continua a vincere la Juventus, continua a segnare Cristiano Rondaldo.CR7 stavolta è fondamentale per la conquista dei tre punti a Empoli . Toscani in vantaggio con Caputo e poi raggiunti su rigore e con un tiro da lontano del fenomeno portoghese. Il risultato finale è di 2-1 per i bianconeri.Soprattttuo Ronaldo sale a quota 7 centri a meno due dal capocannoniere della Serie A: Piatek, il polacco del Genoa rimasto fermo a 9.Perché i rossoblù fanno sì 2-2 contro l’Udinese, ma in gol vanno Romulo (su rigore) e Romero (poi espulso) da un lato, Lasagna e De Paul dall’altro.Negli anticipi di sabato da segnalare la seconda vittoria di fila dell’Atalanta, evento che in questa stagione ancora non le era riuscito centrare. Un super Ilicic procura l’autogol di Gagliolo, poi su azioni di corner fanno gol i difensori Palomino e Mancini. Finiva col punteggio di 1-1 e tutte le reti nel primo quarto d’ora del match Torino- Fiorentina All’ora…