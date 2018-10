Serie A, risultati 8a giornata, classifica e prossimo turno

La Juventus fa 8 vittorie di fila dall’avvio del campionato, eguagliando le Vecchie Signore 2005/2006, 1985/1986 e 1930/1931, e si porta a quota 24 punti in classifica dopo i risultati della 8a giornata della Serie A 2018/2019.Alle sue spalle tiene botta il Napoli che dopo il KO dello Stadium riparte con un 2-0 sul Sassuolo mantenendo il distacco dai bianconeri a 6 punti e restando in seconda posizione da solo.Alle spalle degli azzurri le due romane che nell’incrocio contro gli ex (Andreazzoli e Pioli) oggi in Toscana ( Empoli Fiorentina ) escono vincitrici: la Roma fa 2-0 a Empoli, la Lazio 1-0 in casa.Sempre più sorprendente la Sampdoria di Giampaolo che sbanca Bergamo, 0-1, e si issa fino al quarto posto, in pienza zona Champions League 2019/2020.L’Inter, nel posticipo contro la Spal, è obbligata a vincere se non vuole perdere terreno.Da segnalare anche le vittorie di Milan, da rimarcare la doppietta di Higuain, Torino, ma quanta fatica contro…