Serie A, risultati 9a giornata, classifica e prossimo turno

L’Inter vince il derby di Milano numero 169 in Serie A all’ultimo minuto. Su un cross di Vecino è bravo Icardi a crederci ed infilare un Donnarumma rimasto nella terra di nessuno.E così grazie ai tre punti e agli altri risultati della 9a giornata della Serie A 2018/2019 i nerazzurri balzano al terzo posto in classifica Davanti alla squadra di Spalletti ci sono il Napoli, che fa 3-0 sul campo dell’Udinese grazia al turn-over vincente di Ancelotti, e la Juventus che, clamoroso allo Stadium, fa 1-1 col Genoa del ritornato (per la terza volta) Juric. Inutile l’ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, per il momentaneo 1-0, perché così come Icardi il rossoblù Bessa decidere da far diventare pesante una palla all’apparenza destinata a finire in corner.Amaro esordio dell’ex CT Ventura sulla panchina del ChievoVerona, l’Atalanta lo mette KO per 5-1 (super Ilicic: tripletta).Crolla la Roma in casa contro la Spal che non vinceva…