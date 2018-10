Serie B, risultati 10a giornata, classifica e prossimo turno

Non sa più vincere la capolista.Nel turno infrasettimanale di Serie B il Pescara non va oltre l’1-1 in casa del Cosenza. E così il Palermo che fa 3-0 a Carpi si avvicina ad un solo punto di distacco in classifica Cade il Verona ad Ascoli e la Cremonese in casa contro il Venezia. Finisce 1-1 Cittadella-Foggia.Il tutti in attesa degli ultimi due match in programma domani.Di seguito tutti i risultati della 10a giornata della Serie B 2018/2019 con i marcatori.I risultati della 10a giornata della Serie B 2018/2019Ascoli-Verona1-0 (Cavion)Carpi-Palermo 0-3 (Falletti – Jajalo – Nestorovski)Cittadella-Foggia 1-1 (Chiaretti – Iori)Cosenza-Pescara 1-1 (Maniero – Crecco)Cremonese-Venezia 0-1 (Di Mariano)Lecce-Crotone (posticipo)Perugia-Padova (Verre – Capello – Falasco – Cappelletti – El Yamiq)Salernitana- Livorno (posticipo)Spezia-Benevento (rinviata)Le prime posizioni della classifica…