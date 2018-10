Serie B, risultati 7a giornata, classifica e prossimo turno

Cambio al vertice della classifica di Serie B dopo i risultati della 7a giornata.L’Hellas Verona cade in casa nell’anticipo del venerdì sera contro il Lecce. La squadra di mister Liverani marca un gol per tempo e chiude l’impegno col punteggio di 2-0. Una vittoria che la proietta, al momento in cui scriviamo al terzo posto.Approfitta della caduta degli scaligeri il Pescara di Marino che supera il Benevento per 2-1 (Mancouso, Viola e Pepin i marcatori del match) e balza al comando della Serie B 2018/2019.Gol e spettacolo in Foggia-Ascoli 3-2. Primo tempo ciuso sul 2-2 col botta e risposta far el due formazioni. Poi nella ripresa Gerbo dà i tre punti ai rossoneri pugliesi.Pareggi fra Carpi-Cosenza, 1-1, e Cremonese-Salernitana, 0-0.Di seguito tutti i risultati della 7a giornata della Serie B 2018/2019 con i marcatori.I risultati della 7a giornata della Serie B 2018/2019Brescia-Padova (posticipo, domenica)Carpi-Cosenza 1-1 (Pasciuti –…