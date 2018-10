Serie B, risultati 8a giornata, classifica e prossimo turno

Il big match del venerdì sera, Spezia-Pescara, vede la capolista imporsi per 3-1.Non c’è storia, con gli abruzzesi sul 2-1 già allo scadere del primo tempo grazie alle reti di Mancuso e Monachello (che nella ripresa segnerà la sua personale doppietta). Inutile la rete della speranza di Galabinov.Questo pomeriggio emozioni e tante proteste in Cittadella-Brescia. Finisce 2-2 con i ragazzi di Corini capaci di rimontare lo 0-2 con cui si era chiusa la prima frazione di gioco. Uomo deciso per le rondinella Morosini, capace di fare doppietta.E’ 1-0 in Ascoli-Carpi, mattatore Cavion.Da segnalare il ritorno alla vittoria in Serie B dopo ben 15 anni, 4 mesi e 27 giorni del Cosenza. I calabresi devono ringraziare Tutino, capace di mettere a segno i due gol nel 2-0 rifilato al Foggia. E pensare che la rete del vantaggio nasce da un rigore fallito.Di seguito tutti i risultati dell’8a giornata della Serie B 2018/2019 con i marcatori.I…