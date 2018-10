Serie B, risultati 9a giornata, classifica e prossimo turno

Prima sconfitta stagionale per il Pescara di Giuseppe Pillon. All’Adriatico ha la meglio il Cittadella, 0-1 con rete nella ripresa di Finotto.E pensare che gli abruzzesi avevano l’occasione di allungare ulteriormente sulla seconda in classifica alla vigilia dei risultati della 9a giornata della Serie B 2018/2019.Perché il Palermo nell’anticipo del venerdì sera non era andato oltre l’1-1 di rimonta. Venezia dell’ex Zenga (13 panchine in A nel 2009/2010) in vantaggio con Segre e poi acciuffato al novantesimo da Struna.Oggi pomeriggio oltre alla caduta della capoclassifica da segnalare il primo successo in campionato del Livorno di Lucarelli nel scontro diretto per la salvezza contro l’Ascoli: 1-0, Raicevic.Ricco di gol, ben 4, il derby pugliese Foggia-Lecce: rossoneri in vantaggio di due reti, Deli e tonucci, e poi raggiunti dai giallorossi, Mancosu e La Mantia.Vince il Benevento sulla Cremonese, 2-1, e il Brescia sul Cosenza, 1-0,…