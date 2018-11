Serie B, risultati 11a giornata, classifica e prossimo turno

Il Palermo supera il Pescara in vetta alla classifica di Serie B , ma quanta sofferenza per i siciliani che impiegano più di novanta minuti per avere la meglio sul Cosenza.Perché contro i calabresi, fra le mura amiche del Barbera, i rosanero dopo un 1-1 figlio di un botta e risposta nel giro di pochi minuti (gol del vantaggio di Savi, pareggio immediato di Baclet), trovano il definitivo 2-1 nel recupero del match.Il Verona venerdì sera in casa contro la Cremonese dell’ex Mandorlini aveva fatto 1-1.Finisce in pareggio, 0-0, il derby fra Padova e Cittadella.Altro pareggio, stavolta per 2-2, in Foggia-Brescia con rossoneri e rondinelle a rincorrersi per tutta la gara.Di seguito i risultati della 11a giornata della Serie B 2018/2019 con i marcatori.I risultati della 11a giornata della Serie B 2018/2019Benevento-Ascoli (posticipo ore 18)Crotone-Carpi (posticipo, domenica)Foggia-Brescia 2-2 (Mazzeo – Torregrossa – Gerbo –…