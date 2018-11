Serie B, risultati 13a giornata, classifica e prossimo turno

Finisce in pareggio l’anticipo e big match della 13a giornata della Serie B 2018/2019.Il Palermo sul campo di un contestato Verona fa 1-1. Vantaggio gialloblù firmato da Di Carmine e pareggio rosanero ad opera di Rajkovic.E così i siciliani non lanciano la fuga in classifica Nelle partite dal sabato, solo quattro, finisce ad occhiali, vale a dire col risultato di 0-0, Livorno -Cittadella, mentre il Capri fa 1-0 sul campo del Padova (Jelenic) e il Venezia scrive la parola fine sulla striscia di risultati utili del Brescia, 9 turni, e assesta a mister Corini la prima sconfitta dopo 4 vittorie e 4 pareggi (2-1 con doppietta di Di Mariano e gol della bandiera di Donnarumma).Il tutto in attesa, calcio d’inizio alle ore 18, di Benevento-Perugia.Di seguito tutti i risultati della 13a giornata della Serie B 2018/2019 con i marcatori.I risultati della 13a giornata della Serie B 2018/2019Benevento-Perugia (posticipo, ore 18)Crotone-Cosenza (posticipo,…