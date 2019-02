Il big match fra Palermo e Brescia potrebbe sbloccarsi negli ultimi 15 minuti

Ammontano a 34, fra Serie A (6) e cadetteria (28), i precedenti Palermo-Brescia. Nel conteggio abbiamo voluto inserire anche il pareggio ad occhiali, vale a dire col risultato di zero a zero, andato in scena nella stagione 1942/1943 e poi annullato per la proclamazione della Sicilia come zona di guerra.

Il bilancio delle sfide vede le aquile in vantaggio sulle rondinelle per numero di vittorie, 17-2, e marcature, 47-25, mentre i pareggi ammontano a 15. Il primo incrocio risale al torneo 1933/1934, 2-2 alla 22esima giornata di Serie A, mentre l’ultimo a qualche mese fa, 2-0 al 23esimo turno della scorsa Serie B.

I successi degli ospiti sono equamente suddivisi fra primo livello del calcio italiano e cadetteria. Alla 37esima giornata della Serie B 1964/1965 fu un 2-1 di rimonta. La cronaca racconta il vantaggio iniziale (e su rigore) dei rosanero con Tinazzi, cui replicarono i biancazzurri Veneranda, poco prima dell’intervallo, e Maestri, a una decina di minuti dal triplice…





