Serie A: risultati 22a giornata, classifica e prossimo turno

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta (e di Zapata), la Juventus rallenta in campionato per via del Parma (e di Gervinho).

I ducali firmani infatti l’impresa di giornata, la 22a della Serie A 2018/2019.

Allo Juventus Stadium, impianto tenuto a battesimo proprio dai gialloblù, fanno 3-3 in rimonta dopo essersi trovati sullo 0-2 prima e sull’1-3 poi. Ma è Gervinho il mattatore del match che con una doppietta risponde a CR7 che, come unica consolazione, sale a quota 17 centri riprendendosi in solitaria la vetta della classifica cannonieri.

Ringrazia a distanza il Napoli che nel match delle ore 18 aveva superato per 3-0 la Sampdoria di Quagliarella (che si ferma a quota 11 partite di fila in gol). Milik, Insigne e Verdi (su rigore) firmano il 3-0 che vendica lo 0-3 subito all’andata.

Spettacolare ma inutile, ai fini della classifica, pareggio per 2-2 in Empoli-ChievoVerona.

La domenica di gare s’è aperta con lo 0-0 in Spal-Torino…





Continua a leggere su footstats.it