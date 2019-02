Serie A, risultati 23a giornata, classifica e prossimo turno

E adesso la Juventus può ristabilire le distanze nei confronti del Napoli.

Ovviamente, Sassuolo permettendo.

I bianconeri scenderanno sul prato del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra circa un’ora. Ieri nel primo dei due anticipi del sabato il Napoli non è andato oltre lo 0-0 in casa della Fiorentina, portando a 8 i punti di svantaggio dalla capolista. Un successo per Cristiano Ronaldo (che contro i neroverdi emiliani segnò i suoi primi gol italiani) e compagni riporterebbe a +11 la Vecchia Signora, il gruzzoletto di punti che vantava fino alla 21esima giornata di Serie A.

La 23a giornata della Serie A 2018/2019 è cominciata giovedì sera con l’1-0 in Lazio-Empoli grazie al rigore di Caicedo.

Il venerdì è stato il turno della Roma che al Bentegodi ha sommerso il ChievoVerona sotto una pioggia di gol: 3-0 firmato Dzeko, El Shaarawy e Kolarov.

Ieir, oltre al pareggio ad occhiali fra Fiorentina e Napoli, l’1-0 dell’Inter…





