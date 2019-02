Serie B, risultati 22a giornata, classifica e prossimo turno

Dopo i momenti di paura in avvio di Lecce-Ascoli, per via dello scontro dopo soli 4 secondi di gioco fra Scavone (costretto ad abbandonare il campo in ambulanza e trascorrere la notte in ospedale) e Beretta, col conseguente e opportuno rinvio del match, la 22a giornata della Serie B 2018/2019 è proseguita questo pomeriggio con tre match (mentre scriviamo dovrebbe prendere il via il posticipo delle ore 18 Spezia-Cremonese).

Prosegue il momento OK del Cosenza che ha la meglio sul Cittadella dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0. Con questo sono 6 i risultati utili di fila per i calabresi che per il momento si porta a +6 dalla zona rossa.

Pareggi nelle altre due sfide: Carpi-Verona e Padova-Salernitana. Risultati che servono poco a tutte e quattro le squadre. Verona e Salernitana continuano a navigare in zona play-off, senza però fare quello scatto decisivo per svoltare la stagione. Carpi e Padova stazionano nelle parti basse della graduatoria, ma vedono che sta davanti correre…





Continua a leggere su footstats.it