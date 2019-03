Serie A, risultati 26a giornata, classifica e prossimo turno

Si accende la lotta Champions.

Perché nell’anticipo del venerdì l’Inter cade per 1-2 sul campo del Cagliari e fra sabato e domenica viene prima superata dal Milan, 1-0 sul Sassuolo, e avvicinata da Lazio, 3-0 sulla Roma, Torino, 3-0 sul ChievoVerona, e Atalanta, 3-1 sulla Fiorentina.

E così in soli 7 punti, fra i 48 dei rossoneri e i 41 dei nerazzurri bergamaschi, ci sono ben 6 club in lotta per due posti.

Ma ormai tutti i riflettori sono puntati sulla diretta del big match Napoli-Juventus.

Una sfida che potrebbe scrivere la parola fine sulla corsa scudetto oppure, in qualche modo, soffiare sulle residue speranze dei campani (che in caso di vittoria sarebbero comunque a 10 punti di distanza dalla vetta).

Di seguito i risultati e i marcatori della 26a giornata della Serie A 2018/2019, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno della Serie A.



I risultati della 26a giornata della Serie A 2018/2019

Atalanta-Fiorentina 3-1 (Muriel…





Continua a leggere su footstats.it