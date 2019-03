Serie A, risultati 27a giornata, classifica e prossimo turno

Una Juventus piena zeppa di seconde linee sommerge l’Udinese con una goleada. Protagonista del 4-1 dello Stadium il millennial Moise Kean, non solo autore della doppietta che indirizza il match, ma anche del gol numero 100 della Vecchia Signora nei match casalinghi di campionato contro i friulani. A completare il tabellino dei marcatori sono Can (su rigore), Matuidi e, per gli ospiti, Lasagna.

Adesso la classifica dice +19 sul Napoli che giocherà fra poco meno di un’ora contro il Sassuolo.

Vincono le due milanesi.

Il Milan in casa del ChievoVerona con un 2-1 firmato da Biglia (punizione) e Piatek. Ma nel mezzo alle reti dei rossoneri c’è stato il pareggio di Hetemaj.

L’Inter al Meazza contro la Spal. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di 0-0, nella ripresa Politano e Gagliardini hanno consegnato i tre punti ai nerazzurri.

Si arrampicano fino al quinto posto in classifica l’Atalanta e il Torino.

Gli orobici passano sul campo della Sampdoria…





