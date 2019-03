Serie B, risultati 28a giornata, classifica e prossimo turno

Incredibile a Cosenza. I calabresi vanno al riposo fra il primo e secondo tempo in vantaggio per 2-0. Il destino del match sembra ormai scritto. Ma il Brescia nella ripresa riesci a accorciare, con Spalek, pareggiare, con Donnarumma su calcio di rigore, e andare in vantaggio, con Bisoli in pieno recupero. E così le rondinelle conquistano tre punti inaspettati.

Goleada del Cittadella sul Pescara, un 4-1 firmato da Moncini (doppietta), Iori e Proia. Rete della bandiera per gli abruzzesi di Scognamiglio.

Il Lecce fa suo, come da pronostico, il derby pugliese col Foggia. Man of the match La Mantia, autore nella ripresa dell’unico gol che ha deciso la sfida fra giallorossi e rossoneri.

Nell’anticipo del venerdì l’Hellas sbancava Perugia, 2-1,

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata della Serie B 2018/2019, la parte alta della classifica e il prossimo turno infrasettimanale di campionato.



I risultati della 28a giornata della Serie B 2018/2019

Ascoli-Livorno…





