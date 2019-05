Serie A, risultati 38a giornata, classifica e prossimo turno

Juventus campione d’Italia. Napoli, Atalanta e Inter in Champions League. Milan, Roma e Lazio in Europa League. Chievo, Frosinone ed Empoli in Serie B.

Sono questi i verdetti dopo i risultati della 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019.

Ma quante emozioni negli ultimi novanta minuti di calcio giocato.

A cominciare dal Meazza. L’Inter di Spalletti (doppio ex: giocatori e allenatore) ha la meglio sull’Empoli di Andreazzoli (ex collaboratore del mister di Certaldo) vince sì 2-1 ma i toscani vanno più volte vicino al gol del pareggio colpendo anche una traversa.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’Atalanta va sotto nel risultato prima di mettere a segno una rimonta che vale la prima, storica partecipazione alla Champions League.

Resta con l’amaro in bocca il Milan, cui non serve sbancare il Mazza di Ferrara e dovrà accontentarsi di un posto in Europa League. Così come la Roma che nella partita dell’addio ai colori…





