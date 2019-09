Serie A, risultati 2a giornata, classifica e prossimo turno

Dopo i risultati della 2a giornata della Serie A 2019/2020 sono soltanto tre le squadre a punteggio pieno.

La Juventus, dopo l’esordio a Parma, vince il primo big match stagionale che la vedeva opposta al Napoli. Una partita da montagne russe: aventi per 3-0 i bianconeri si fanno rimontare fino al 3-3. Poi Koulibaly, l’uomo che due stagioni fa firmò il successo del Napoli di Sarri allo Stadium, segna il più incredibile degli autogol e dà all’attuale squadra di Sarri tre punti davvero pesanti.

Anche l’altra metà di Torino, quella granata, respira aria d’alta classifica. A Parma vince contro l’Atalanta per 3-2 grazie ai centri di Bonifazi, Berenguer e Izzo. Non poteva esserci modo migliore per smaltire la delusione europea.

Pronostico rispettato anche dall’Inter di Conte che, grazie a un rigore di Lukaku nella ripresa, ha la meglio sul Cagliari e si mantiene a punteggio pieno.

Fra i match della giornata da segnalare…





