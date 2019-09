Serie A, risultati 4a giornata, classifica e prossimo turno

Fa quattro su quattro l’Inter di mister Conte e vola a 12 punti in classifica.

Il derby di Milano numero 171 è conquistato dai nerazzurri con le reti di Brozovic e Lukaku. Un 2-0 sui cugini che non lascia alibi. Alle spalle del Biscione c’è la Juventus, 10 punti, che faticando un bel po’ supera per 2-1 l’Hellas Verona. Rocambolesca l’azione del vantaggio gialloblù: Di Carmine colpisce il palo su calcio di rigore, Veloso centra la traversa quando si ritrova la palla fra i piedi ma, dopo una decina di secondi, scocca un tiro imprendibile dal limite dall’area che fa 0-1. Di Ramsey e Ronaldo, su rigore, i due centri per la rimonta juventina.

Quest’oggi il Sassuolo ha fatto suo il derby regionale contro la Spal, 3-0.

La Roma ha sbancato il Dall’Ara in pieno recupero col solito Dzeko, 1-2, mentre ha trovato la prima vittoria in campionato la Sampdoria, 1-0 sul Torino grazie a Gabbiadini.

A livello di statistiche da segnalare…





Continua a leggere su footstats.it