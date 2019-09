Serie C, risultati e classifiche 2a giornata

Como, Monza, Olbia e Renate nel girone A. Carpi, Padova e Reggiana nel B. Catania, Ternana e Viterbese nel C.

Sono quelle appena elencate la dieci società di Serie C a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.

I lariani sono passati col punteggio di 2-0 sul campo del Gozzano. Stesso punteggio per i brianzoli, che però hanno avuto la meglio sul Novara fra le mura di casa. I galluressi hanno battuto per 2-1 la Giana Erminio. Mentre le pantere nerazzurre hanno sommerso con un 4-0 il Pontedera.

Vittorie esterne per le emiliani Carpi, 3-2 sul campo del Sudtirol, e Reggiana, 2-1 a Ravenna. Goleada dei patavini sul Fano: 6-1.

Gli etnei superano di misura, 2-1, la Virtus Francavilla. Le fere hanno la meglio sul Potenza per 1-0. Infine, i tusci firmano l’impresa di giornata, battendo il Bari in trasferta col punteggio di 3-1.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 2a giornata Serie C girone A

