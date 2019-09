Serie C, risultati e classifiche 3a giornata

All’appello mancano ancora Arezzo-Juventus, che andrà in scena mercoledì della prossima settimana, e Modena-Padova, posticipo di questa sera, per il resto i risultati della terza giornata di Serie C 2019/2020 ci raccontano che è scomparso lo 0-0.

Perché nei 28 match disputati fra sabato e domenica almeno una delle squadre in campo ha marcato gol.

Il girone A della Serie C vede al comando in solitaria il Monza. La compagine di mister Brocchi ha avuto la meglio sul Como. Ma per vincere lo scontro al vertice contro i lariani sono occorsi ben 92 minuti e la rete in pieno recupero di Mosti.

C’è un tris di squadre al vertice del girone B della Serie C: Carpi, Piacenza e Reggiana, tutte a quota 7 punti.

Ma questa sera il Padova ha la possibilità, vincendo a Modena, di balzare a 9 e scavalcare il gruppone delle emiliane.

Infine, nel girone C della Serie C, sul gradino più alto del podio è rimasta da sola la Ternana.

Le fere…





