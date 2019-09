Serie C, risultati e classifiche 4a giornata

E’ rimasto solo il Monza, girone A, a punteggio pieno dopo i risultati della 4a giornata di Serie C.

La formazione di mister Brocchi ha la meglio per 1-0 sulla Pro Vercelli allenata dall’ex rossonero Gilardino. Un successo che proietta i brianzola a quota 12 in classifica, rispettivamente tre e quattro lunghezze davanti a Renate e Alessandria, le più dirette inseguitrici.

Nel girone B rallenta la capolista Padova, 0-0 col Carpi, e viene agganciata in vetta alla graduatoria dalla Reggiana, 3-0 sul campo del Sudtirol.

Va peggio la domenica della Ternana, gli umbri, al comando con 9 punti dopo tre giornate, crollano al Liberati sotto i colpi del Monopoli, 0-2, e si vedono scavalcare dal Catanzaro, 3-1 sulla Sicula Leonzio, e agganciare da Avellino, 3-2 col Picerno, Catania, 1-0 sulla Viterbese, e Potenza, 3-0 a Bisceglie.

Da segnalare, dopo quattro giornate di torneo, gli zero punti in classifica di Rende e Rieti, entrambe nel girone C.

