Serie C, risultati e classifiche 7a giornata

E questa sera andrà in scena il big match del girone A di Serie C. Non fosse altre per il blasone delle due squadre in campo: Juventus U23-Monza.

Gli uomini di Brocchi se vogliono riprendersi la vetta della classifica devono soltanto vincere. Col 2-0 in casa del Lecco, infatti, l’Alessandria è passata al comando del girone, due lunghezze sopra i brianzoli.

Nel girone B vincono il Padova, 2-1 a Fermo, e il Vicenza, 2-1 a Verona. Mentre la Reggiana fa 0-0 sul campo dell’Arzignano. Patavini soli al comando, emiliani e vicentini appaiati all’inseguimento.

Infine nel girone C prosegue la marcia della Ternana che sbanca Francavilla per 2-1.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 7a giornata Serie C girone A

Arezzo-Pro Patria 3-1

Giana Erminio-Pontedera 1-3

JuventusU23-Monza (posticipo)

Lecco-Alessandria 0-2

Novara-Albinoleffe 1-0

Olbia-Como 1-1

Pianese-Gozzano 1-1

Pro Vercelli-Pergolettese 0-0

Renate-Carrarese





