Allo stadio Olimpico di Roma il Social Football Summit

L’attesa sta per finire, il 20 e 21 novembre 2019 tornerà a Roma, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, il Social Football Summit, l’evento dedicato al digital marketing e all’innovazione nel mondo del calcio.

Giunto alla seconda edizione, l’evento organizzato da Social Media Soccer e Go Project è caratterizzato dalla partnership con la Lega Serie A e dalla presenza di speaker e aziende internazionali della football industry.

Nel corso della due giorni si alterneranno in oltre 30 panel ben 75 top speaker. I lavori saranno distribuiti su 2 stage: il primo dedicato alle più significative e originali iniziative di digital marketing e fan engagement, il secondo dedicato al processo della digital transformation, alle innovazioni di prodotto, agli eSports e tanto altro.



Oltre a rappresentanti di FIFA, UEFA e FIGC, saranno presenti le squadre protagoniste del nostro campionato e una folta rappresentanza internazionale. Completeranno…





