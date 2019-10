Dal Canto: “La partita di domenica può aiutarci nella nostra crescita”

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica con l’Arezzo:

“Ci sono diversi ex, sia nello staff che tra i giocatori. Capisco che sia una partita particolarmente attesa ma resta una partita di calcio importante per il momento in cui arriva. Non sono un tipo molto emotivo, sono ricoscente per i posti dove sono stato trattato bene ed Arezzo è uno di questi, è stato un dare ed avere di alta qualità: il lavoro poi porta ad altre scelte, il tifoso non ragiona come me, non concepisce un passaggio del genere ma il mio è esclusivamente lavoro. Ognuno pensa di avere una verità ma la verità l’ho detta io, sono stato corretto nell’iter il resto sono solo fregnacce. L’Arezzo è una squadra che conosco benissimo, sono schierati in modo diverso dallo scorso anno, non mi sembra che sia una squadra che abbia cannato delle prestazioni, non vedo tutta questa catastrofe nell’aver perso con il Monza. So di incontrare una squadra costruita per fare un buon campionato, non credo che vengano qua disarmati. Sarebbe grave se in settimana non avessi dubbi sulla formazione. Siamo alla nona giornata, questa partita può aiutarci nel nostro percorso di crescita, è una gara importante contro una squadra forte, un risultato positivo potrebbe aiutare a consolidare quello che stiamo facendo”.

