Giuseppe Rossi torna al Villareal, da martedì via agli allenamenti

Con un comunicato stampa sul sito ufficiale della squadra spagnola si informa che Giuseppe Rossi si unirà all’allenamento del Villarreal a partire da martedì.

L’attaccante italo-americano Giuseppe Rossi si eserciterà quindi, da questo martedì, con la prima squadra del Villarreal CF. Rossi, che attualmente non ha un club, si unirà agli allenamento della squadra guidata da Javi Calleja.

Capocannoniere di tutti i tempi del Villarreal CF

Giuseppe Rossi è il capocannoniere sottomarino con 82 goal, 22 dei quali in area di rigore. L’attaccante ha segnato con la maglia del Villarreal 54 gol in Lega (13 p), 7 in Copa del Rey (1 p), 5 in Champions League (1 p) e 16 in Europa League (7 p).

FOTO Villarreal CF web oficial. www.villarrealcf.es.