Pisa-Crotone: info richiesta accrediti

In occasione della gara Pisa-Crotone, valida per la 8° giornata del Campionato Nazionale Serie B e in programma domenica 20 ottobre (ore 15.00) all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani la società Pisa Sporting Club comunica le modalità per richiedere le varie tipologie di accredito.

Accrediti Stampa

La società comunica che le richieste dovranno recare nell’oggetto l’indicazione

Accredito Stampa Pisa-Crotone e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti.pisa1909@gmail.com

Qualsiasi richiesta spedita in altro modo ( ad esempio, via fax ) o priva dei requisiti richiesti dovrà considerarsi automaticamente respinta. Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 12.00 del GIOVEDI’ precedente la gara .

Ogni richiesta verrà presa in considerazione sulla base della disponibilità dei posti in tribuna stampa e sulla base del regolamento vigente (si prega di prenderne visione). L’Ufficio Stampa provvederà a comunicare l’avvenuta accettazione dell’accredito richiesto e la posizione assegnata all’interno dell’area riservata alla stampa

Il richiedente dovrà esplicitamente indicare:

a) Dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita)

b) Numero Tessera dell’Ordine dei Giornalisti (per i giornalisti in attesa di iscrizione all’Ordine è richiesta dichiarazione specifica da parte del direttore responsabile della testata di riferimento che attesti l’avvenuta domanda di iscrizione).

c) Relativamente ai fotografi l’inserimento nell’apposito elenco con numero di autorizzazione Lega B è invece da considerarsi come requisito indispensabile .

Si ricorda che è severamente vietato da parte dei giornalisti e fotografi accreditati registrare, trasmettere o in ogni caso rendere disponibili:

a) contenuti sonori, visivi o audiovisivi della partita

b) qualsiasi dato, statistica e/o dati riguardanti la partita o i calciatori AD ECCEZIONE della pubblicazione di tali statistiche e/o dati riguardanti la partita o i calciatori che costituiscono una parte minore e accessoria del contenuto editoriale

Per fugare ogni dubbio e senza alcuna limitazione, ai giornalisti è fatto divieto di rendere disponibili in qualunque modo qualsiasi statistica e/o dato riguardante la partita e i calciatori da usare in relazione ad attività di scommesse o servizi di risultato in tempo reale

Accrediti Tessere A.I.A. – C.O.N.I – F.I.G.C.

La società comunica che le richieste di accredito relative alle tessere A.I.A. – C.O.N.I. – F.I.G.C. dovranno recare nell’oggetto l’indicazione Accredito Pisa-Crotone e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti.pisa1909@gmail.com

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità e dalla copia della tessera, accorpati in un unico file (OBBLIGATORIO) . Qualsiasi richiesta spedita in altro modo (ad esempio, via fax), priva dei requisiti richiesti o eccedente la disponibilità della struttura dovrà considerarsi automaticamente respinta.

Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 12.00 del GIOVEDI’ precedente la gara .



Accrediti Diversamente Abili

Per conoscere tutte le modalità è consigliabile consultare l’apposita area informativa presente sul nostro sito ufficiale https://pisachannel.tv/biglietteria/faq/

Ogni richiesta dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del GIOVEDI’ precedente la gara solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail:

accrediti.pisa1909@gmail.com

Il settore riservato alle persone diversamente abili (e ai loro eventuali accompagnatori) ha un numero di postazioni contingentate. Le richieste pervenute e soddisfacenti i requisiti verranno quindi accettate secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Società provvederà a inviare sempre tramite mail il titolo d’accesso (biglietto smaterializzato).

