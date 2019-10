Serie C, risultati e classifiche 10a giornata

Rallenta il Monza, che in casa della matricola Pianese fa 1-1, ma deve ringraziare la Juventus U23 che supera per 2-1 il Renate e fa comunque guadagnare un punto in classifica ai brianzoli nel girone A della Serie C.

Vince il Vicenza, perde il Padova nel girone B della Serie C.

Mentre nel girone C della Serie C la capolista Ternana torna al successo e alle sua spalle dopo i risultati dello scorso weekend scatta il valzer della panchine a cominciare da quelle di Catania e Catanzaro.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 10a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Lecco 2-0

Arezzo-Alessandria 1-1

Como-Pontedera 2-0

Gozzano-Olbia 0-0

JuventusU23-Renate 2-1

Novara-Carrarese 2-1

Pergolettese-Siena 0-1

Pianese-Monza 1-1

Pistoiese-Giana Erminio 1-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1



Classifica Serie C girone A





Prossima giornata Serie C girone A

Alessandria-Pistoiese

Carrarese-Como

Giana Erminio-Pergolettese

Lecco-JuventusU23

Monza-Gozzano

Olbia-Albinoleffe

Pontedera-Pro…





