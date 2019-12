Serie C, risultati e classifiche 18a giornata

Prosegue la marcia trionfale del Monza nel girone A della Serie C, 3-0 con la Giana firmato Brighenti, Chiricò, Gliozzi. Alle spalle della squadra di Brocchi vincono anche il Pontedera (2-1 in casa della Pianese) e del Renate (2-1 a Gorgonzola contro l’Albinoleffe).

Nel raggruppamento B della Serie C il Vicenza supera per 3-1 la Feralpi Salò. Vincono anche il Carpi, 1-0 ospite della Vis Pesaro, e il Padova, 2-0 con l’Imolese.

Per ultimo, nel girone C della Serie C, alla Reggina basta una rete di Denis su calcio di rigore per avere ragione della Viterbese. Soprattutto per via del KO del Potenza, a Bari, e della Ternana, al Liberati con la Casertana, allunga sulle più dirette inseguitrici.

Di seguito tutti i risultati della 18a giornata e le classifiche della Serie C 2019/2020, gironi A, B e C.



Risultati 18a giornata Serie C girone A

Cesena-Fano 0-4

Fermana-Arzignano 1-1

Vicenza-Feralpi Salò 3-1

Padova-Imolese 2-0

Piacenza-Rimini 3-0

Ravenna-Sudtirol…





