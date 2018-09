All’Arena arriva l’Arezzo: la vigilia di Mister Luca D’Angelo

Dopo un altro turno di riposo forzato il Pisa torna a giocare in campionato ospitando all’Arena Garibaldi (domani, ore 20.45) l’Arezzo per il primo di una lunga serie di derby toscani. Una sfida che mister Luca D’Angelo analizza con attenzione: “Andremo ad affrontare una buona squadra con giocatori importanti e sono certo che incontreremo delle difficoltà. Di sicuro noi faremo la nostra partita e cercheremo di sfruttare le nostre potenzialità magari migliorando quanto fatto vedere con il Cuneo: dovremo fare meglio soprattutto a livello di manovra“.

Per i nerazzurri anche qualche problema da valutare negli ultimi due allenamenti: “Gucher, De Vitis e Izzillo non sono al meglio ma speriamo di poterli recuperare. Brignani, invece, è pienamente recuperato e verrà sicuramente in panchina con noi. Liotti e Masi stanno crescendo dal punto di vista atletico”.

I riflettori saranno ovviamente puntati su Davide Moscardelli, il grande ex della gara: “E’ un giocatore forte che sa abbinarsi benissimo a qualsiasi compagno. E’ talmente forte che è lui ad adattarsi al compagno di turno“.

