Designazioni CAN PRO: Pisa-Cuneo affidata a Meleleo

Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Cuneo in programma lunedì 17 settembre (ore 20.45) e valida per la 1° giornata della di serie C ad Alessandro Meleleo di Casarano.

Il direttore di gara sarà assistito da Alessandro Salvatori di Rimini e Alessandro Colinucci di Cesena.