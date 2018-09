Game Sponsor: Sorgente Tesorino ancora al fianco del Pisa

Sarà ancora Sorgente Tesorino ad accompagnare le maglie nerazzurre.

Nella prima gara di campionato il logo di uno dei brand del territorio più conosciuti a livello italiano e internazionale sarà impresso sulle maglie di capitan Moscardelli e compagni attesi dal confronto interno con il Cuneo (lunedì, ore 20.45) che sarà trasmesso in diretta sul digitale terrestre dai Rai Sport.

L’acqua Tesorino è particolarmente indicata per chi pratica attività sportiva. Essendo un’acqua medio-minerale solfato-alcalino-terrosa, permette di reintegrare i sali persi durante lo sport come cloruro e sodio e in particolare ristabilisce i giusti livelli di Calcio e Magnesio. Inoltre, risulta utile per smaltire l’acido lattico, grazie alle alte concentrazioni di bicarbonato. La storia della Sorgente Tesorino, che sgorga sulle colline toscane intorno a Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, è iniziata nel 1941 quando per la prima volta ha avuto inizio l’estrazione dell’acqua. Il mercato di riferimento non è solo quello toscano: l’azienda esporta la sua acqua anche fuori dai confini nazionali, anche in Cina, Spagna, Messico e a Dubai.