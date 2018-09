Giovani nerazzurri in vetrina: arrivano 5 convocazioni in Rappresentativa

Importante riconoscimento per il settore giovanile nerazzurro che piazza ben 5 elementi nelle Rappresentative di categoria che si raduneranno la settimana prossima a Coverciano per degli Stage di preparazione.

Under 17

I nerazzurri Tommaso Liberati, Lorenzo Fagni e Giorgio Gargini sono stati convocati per lo stage nazionale della Rappresentativa di categoria in programma mercoledì 26 settembre a Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Under 15

I nerazzurri Stefano Provinzano e Alessandro Matteoli sono stati convocati per lo stage nazionale della Rappresentativa di categoria in programma giovedì 27 settembre a Centro Tecnico Federale di Coverciano.