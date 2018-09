D’Angelo: “Gara molto difficile per il Pisa, ma ci faremo trovare pronti”

Iniziano le sfide difficili e ravvicinate per il Pisa Sporting Club che domenica andrà ad affrontare il Piacenza, a punteggio pieno dopo le prime due gare giocate. Una gara che arriva pochi giorni dopo il pareggio interno con l’Arezzo e che mister Luca D’Angelo archivia così: “Forse avremmo meritato qualcosa di più, almeno per le molte occasioni create, ma sappiamo anche che dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. Lo spirito di squadra c’è già e rappresenta un punto di partenza importante ma abbiamo bisogno di lavorare e, soprattutto, di iniziare finalmente a giocare con continuità“.

Il Piacenza è tra le squadre che maggiormente hanno impressionato in questa primissima fase di campionato: “E’ una squadra molto importante, era già forte l’anno scorso e si è ulteriormente rinforzata. Però anche noi abbiamo potenzialità importanti e possiamo mettere in difficoltà chiunque. Non so come andrà a finire, però sono convinto che domenica giocheremo una grande partita“.

Tutti, o quasi, a disposizione: “Su De Vitis, non è ancora al meglio, valuteremo nelle prossime ore. Per il resto sono tutti a disposizione, compreso Brignani che non ha più problemi alla caviglia“.

