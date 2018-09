Nerazzurri domenica di scena allo Stadio “Leonardo Garilli”

Prima trasferta di campionato per il Pisa Sporting Club atteso domenica prossima (ore 14.30, diretta Sportitalia) dal Piacenza, compagine a punteggio pieno dopo le prime due partite disputate.

La sfida dello stadio “Leonardo Garilli” sarà sicuramente seguita da un buon numero di tifosi pisani che avranno tempo fino alle ore 19.00 di sabato 29 settembre per poter acquistare un tagliando valido per il settore riservato agli ospiti. I biglietti, lo ricordiamo, sono disponibili in tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket e, ovviamente, anche on line sul sito http://www.vivaticket.it/

Sul territorio cittadino questi sono i punti attivi:

– Solo Pisa (via Piave, 17)

– Fondazione Teatro Verdi FONDAZIONE (via Palestro, 40)

– La Galleria del Disco (via San Francesco, 96)

– Palazzo dei Congressi (via Matteotti, 1)

Per facilitare l’afflusso dei sostenitori pisani le Autorità competenti hanno predisposto questo percorso da seguire per raggiungere il posteggio appositamente riservato in prossimità di via Vaciago da dove avverrà l’ingresso e l’uscita degli ospiti: arrivando dall’uscita autostradale Piacenza Sud, imboccare la tangenziale di Piacenza e proseguire fino all’uscita ‘Parcheggio Ospiti-Cinema Multisala-Centro Commerciale Galassia’ dove le Forze dell’Ordine in servizio indirizzeranno verso l’area riservata.

Per ulteriori info consultare i seguenti link:

http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-duso/

http://www.piacenzacalcio.it/stadio-leonardo-garilli/